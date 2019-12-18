» القاهرة تتسلم مشعل عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2020

18 ديسمبر 2019 - 12:40 ص

أعلنت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو)؛ الثلاثاء، عن تسلم العاصمة المصرية القاهرة مشعل عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2020 عن تونس.



جاء هذا الإعلان خلال حفل ختام تظاهرة تونس عاصمة للثقافة الإسلامية عن العالم العربي لسنة 2019 والذي تم تنظيمه في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة، بالعاصمة تونس

كما أعلنت الايسيسكو، اختيار العاصمة الأوزبكية، بوخارى، عاصمة للثقافة الإسلامية في المنطقة الآسيوية عوضا عن عاصمة تنزانيا دار السلام.

وكان قد تمّ اختيار تونس عاصمة للثقافة والتراث الإسلامي سنة 2019 خلال المؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء الثقافة الذي انعقد بمدينة الخرطوم عاصمة السودان يوم 21 نوفمبر/تشرين ثان 2018.

وانطلق، مساء الثلاثاء، حفل الختام الرسمي بعرض فني صوفي بعنوان "المشايخ" للفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة الموسيقار التونسي محمد الأسود.

وتم خلال الحفل تكريم عدد من الشخصيات التي ساعدت الايسيسكو على تنظيم هذه التظاهرة ومن بينهم محمد القماري مدير إدارة الاحتفالات بالايسيسكو، وفيصل بن محمد صالح رئيس المؤتمر الاسلامي العاشر، ووزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين.

وخلال كلمته، قال سالم بن محمد المالك المدير العام للمنظمة، إن اطلاق برنامج عواصم الثقافة الاسلامية يهدف الى تعزيز التنمية الثقافية بين الدول الاسلامية .

وتابع أن هذا البرنامج يعمل على إبراز القيمة الثقافية العواصم الإسلامية، واعتزازا بريادتهم الثقافية.

وأشار إلى أن اختيار تونس كعاصمة للثقافة الاسلامية كان اعترافا برصيدها الثقافي الكبير بفضل ما تملكه من صروح ثقافية وتاريخ اسلامي عريق وانجابها لأبرز القامات العلمية في العالم الإسلامي.

وأكد ان المنظمة ستقوم بترميم بيت العلامة ابن خلدون نظرا لقيمته العلمية والذي قدم الكثير من أجل دعم الثقافة والعلوم الاسلامية.

من جهته، أكد وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين ضرورة تطوير السياسات الثقافية في العالم الإسلامي.

وتابع أنه تم الاحتفاء بتونس كعاصمة للثقافة الاسلامية بطريقة استثنائية هذه السنة.