  • الأربعاء 18 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:06 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي تامر أمين

تامر أمين يجدد طلبه للزواج من الروبوت "صوفيا" على الهواء

نانسي بيلوسي وترامب

ترامب يفتح النار على بيلوسي بسبب إجراءات عزله

الرئيس السيسي

السيسي: "إدوني 20 تريليون دولار وأنا أخلي مصر دي عروسة"

معطر

استشاري يحذر من معطرات الجو والسبب خطير

منتدى شباب العالم

اقتصادي يوجه رسالة هامة لشباب مصر في الخارج

«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية

«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية

الدولار

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

أرشيف

الطلاق السري.. رصاصة غدر في ظهر المرأة

عماد عفت

رؤيا غريبة لـ«عماد عفت» بعد وفاته

الملك سلمان

الملك سلمان يعلق على قمة تثير قلق المملكة

القاهرة تتسلم مشعل عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2020

الصفحة الأخيرة

إيسيسكو تشجب إجراء انتخابات أرمينيا في إقليم "اذري"
إيسيسكو تشجب إجراء انتخابات أرمينيا في إقليم "اذري"
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الثقافة تستعد للاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية

#

الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون مالية 2020

#

التعليم" تعلن عن تشغيل 5 مدارس حكومية دولية العام الدراسي المقبل

أعلنت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو)؛ الثلاثاء، عن تسلم العاصمة المصرية القاهرة مشعل عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2020 عن تونس.
جاء هذا الإعلان خلال حفل ختام تظاهرة تونس عاصمة للثقافة الإسلامية عن العالم العربي لسنة 2019 والذي تم تنظيمه في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة، بالعاصمة تونس
كما أعلنت الايسيسكو، اختيار العاصمة الأوزبكية، بوخارى، عاصمة للثقافة الإسلامية في المنطقة الآسيوية عوضا عن عاصمة تنزانيا دار السلام.
وكان قد تمّ اختيار تونس عاصمة للثقافة والتراث الإسلامي سنة 2019 خلال المؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء الثقافة الذي انعقد بمدينة الخرطوم عاصمة السودان يوم 21 نوفمبر/تشرين ثان 2018.
وانطلق، مساء الثلاثاء، حفل الختام الرسمي بعرض فني صوفي بعنوان "المشايخ" للفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة الموسيقار التونسي محمد الأسود.
وتم خلال الحفل تكريم عدد من الشخصيات التي ساعدت الايسيسكو على تنظيم هذه التظاهرة ومن بينهم محمد القماري مدير إدارة الاحتفالات بالايسيسكو، وفيصل بن محمد صالح رئيس المؤتمر الاسلامي العاشر، ووزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين.
وخلال كلمته، قال سالم بن محمد المالك المدير العام للمنظمة، إن اطلاق برنامج عواصم الثقافة الاسلامية يهدف الى تعزيز التنمية الثقافية بين الدول الاسلامية .
وتابع أن هذا البرنامج يعمل على إبراز القيمة الثقافية العواصم الإسلامية، واعتزازا بريادتهم الثقافية.
وأشار إلى أن اختيار تونس كعاصمة للثقافة الاسلامية كان اعترافا برصيدها الثقافي الكبير بفضل ما تملكه من صروح ثقافية وتاريخ اسلامي عريق وانجابها لأبرز القامات العلمية في العالم الإسلامي.
وأكد ان المنظمة ستقوم بترميم بيت العلامة ابن خلدون نظرا لقيمته العلمية والذي قدم الكثير من أجل دعم الثقافة والعلوم الاسلامية.
من جهته، أكد وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين ضرورة تطوير السياسات الثقافية في العالم الإسلامي.
وتابع أنه تم الاحتفاء بتونس كعاصمة للثقافة الاسلامية بطريقة استثنائية هذه السنة.
وأشاد بانتخاب بلاده لرئاسة المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة لسنتي 2020 - 2021 الذي سيزيد في تعزيز دور تونس الريادي. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» الصين تجبر الأويغور على هذا الأمر الخطير
» فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بامتلاكها قصرًا كبيرًا
» القاهرة تتسلم مشعل عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2020
» "كتائب القسام" تكشف تفاصيل عملية نفذتها ضد إسرائيل
» أستون فيلا يكتسح "رديف" ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية
» هجوم ناري من ابنة «مرسي» على قيادات بالإخوان
» حكم بسجن مسؤول سابق في حملة ترامب الانتخابية
» تعليق ناري لـ"بومبيو" على وقف الصين بث مباريات نادي "أوزيل"
» مصري يتسبب في إغلاق مطار بإيطاليا والسلطات تستنفر
» من ساحة "البوعزيزي".. الرئيس التونسي يعد بتحقيق مطالب الثورة
» بشرى سارة.. أسعار الذهب تتراجع لهذا الرقم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:23 ص

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن