  • الأربعاء 18 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:08 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي تامر أمين

تامر أمين يجدد طلبه للزواج من الروبوت "صوفيا" على الهواء

نانسي بيلوسي وترامب

ترامب يفتح النار على بيلوسي بسبب إجراءات عزله

الرئيس السيسي

السيسي: "إدوني 20 تريليون دولار وأنا أخلي مصر دي عروسة"

معطر

استشاري يحذر من معطرات الجو والسبب خطير

منتدى شباب العالم

اقتصادي يوجه رسالة هامة لشباب مصر في الخارج

«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية

«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية

الدولار

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

أرشيف

الطلاق السري.. رصاصة غدر في ظهر المرأة

عماد عفت

رؤيا غريبة لـ«عماد عفت» بعد وفاته

الملك سلمان

الملك سلمان يعلق على قمة تثير قلق المملكة

"كتائب القسام" تكشف تفاصيل عملية نفذتها ضد إسرائيل

عرب وعالم

كتائب القسام تعلن مقتل أحد عناصرها خلال "الإعداد والتجهيز"
كتائب القسام تعلن مقتل أحد عناصرها خلال "الإعداد والتجهيز"
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

عفاف شعيب تكشف تفاصيل مكالمة مع شقيقة "رأفت الهجان"

#

القسام: صبرنا لن يطول على اعتداءات إسرائيل

#

القسام تكشف تفاصيل استهداف حافلة عسكرية إسرائيلية

#

بيان قاسٍ من البحرين ضد إسرائيل

كشفت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس"، الثلاثاء، عن "عملية أمنية" نفذتها ضد إسرائيل.
جاء ذلك في فيلم وثائقي بعنوان "سراب" بثته قناة "الميادين" اللبنانية، مساء الثلاثاء، تضمن مشاهد لإدارة عناصر من كتائب القسام "عملية أمنية" ضد إسرائيل، دارت أحداثها بين عامي 2016 و 2018.
وتمثلت العملية، بحسب الفيلم، باختراق أمني "محكم" من قبل كتائب القسام لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي عن طريق "مصدر مزدوج" (عميل مزدوج).
وفي تفاصيل العملية، قال شخص يدعى "أبو موسى" تم تعريفه بالفيلم على أنه قائد في جهاز استخبارات "القسام"، إن المخابرات الإسرائيلية حاولت تجنيد أحد الفلسطينيين من قطاع عزة مستغلة وضعه الاجتماعي وظروفه الاقتصادية الصعبة.
وأضاف أن كتائب القسام بعد تواصلها مع الفلسطيني الذي حاولت إسرائيل تجنيده، شكلت طاقما أمنيا على وجه السرعة، للتعامل مع الحدث وجهزت كل الوسائل لمتابعة ورصد إجراءات المخابرات الإسرائيلية وأهدافها.
وبحسب ما جاء بالفيلم، فإن "إسرائيل سعت من خلال تجنيدها للعميل الفلسطيني، إلى معرفة أعداد الصواريخ لدى المقاومة، وأماكن تجهيزها للإطلاق، وتدمير القدرات الصاروخية للمقاومة، وتحديد مواقع الراجمات الصاروخية لاستهدافها في وقت لاحق".
وقال ضابط باستخبارات كتائب القسام في الفيلم، إن "أمن المقاومة عمد إلى توجيه المصدر المزدوج والسماح له بتشريك (إتلاف) الصواريخ المستهدفة في إطار تضليل الجانب الإسرائيلي وإيهامه أن مهمته قد نجحت".
وذكر أن المقاومة بعد ذلك قامت، خلال جولات التصعيد السابقة مع الجيش الإسرائيلي، بإطلاق جميع الصواريخ التي ظنت المخابرات الإسرائيلية أنه تم إتلافها بواسطة العميل المزدوج.
وأشار أن "القسام" تمكنت من كشف أسماء الضباط المسؤولين عن قطاع غزة في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) من خلال المكالمات الهاتفية التي تم تسجيلها مع العميل المزدوج.
كما استطاع الذارع المسلح لـ"حماس"، وفق الفيلم، مصادرة مضبوطات تقنية أرسلتها إسرائيل للعميل.
وعرضت في نهاية الفيلم مشاهد لإطلاق الصواريخ التي كانت تسعى المخابرات الإسرائيلية إلى تدميرها. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» الصين تجبر الأويغور على هذا الأمر الخطير
» فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بامتلاكها قصرًا كبيرًا
» القاهرة تتسلم مشعل عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2020
» "كتائب القسام" تكشف تفاصيل عملية نفذتها ضد إسرائيل
» أستون فيلا يكتسح "رديف" ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية
» هجوم ناري من ابنة «مرسي» على قيادات بالإخوان
» حكم بسجن مسؤول سابق في حملة ترامب الانتخابية
» تعليق ناري لـ"بومبيو" على وقف الصين بث مباريات نادي "أوزيل"
» مصري يتسبب في إغلاق مطار بإيطاليا والسلطات تستنفر
» من ساحة "البوعزيزي".. الرئيس التونسي يعد بتحقيق مطالب الثورة
» بشرى سارة.. أسعار الذهب تتراجع لهذا الرقم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:23 ص

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن