الاتحاد الإفريقي: الوضع في ليبيا خطير

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حذر رئيس الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، من خطورة الوضع في ليبيا، متهمًا المجتمع الدولي بمحاولة تهميش دور الاتحاد في معالجة النزاع الليبي، وفق الوكالة الليبية للأنباء "وال"، الثلاثاء.
وتنازع ميليشيات خليفة حفتر حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة، ما دفع بالبلد الغني بالنفط إلى دوامة من القتال والدمار.
وخلال لقائه رئيس الكونغو، دنيس نغيسو، في العاصمة برازافيل، وصف فكي الوضع في ليبيا بـ"الخطير"، بحسب ما نقلته الوكالة عن صحيفة "أدياك" الكونغولية.
وكثفت ميليشيات حفتر، خلال الأيام الأخيرة، من وتيرة هجوم تشنه، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة الليبية.
وأعرب فكي عن اعتقاده بأن الوقت قد حان لاتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن الوضع في ليبيا.
وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع.
واتهم فكي المجتمع الدولي بمحاولة تهميش دور الاتحاد الإفريقي في معالجة النزاع الليبي المتواصل منذ عام 2011.
وأضاف أن الاتحاد شكل لجنة للبحث عن حل للمشكلة في ليبيا، وأصر على العمل المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجميع الشركاء الآخرين في هذا الملف. -

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