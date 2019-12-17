أثرياء نيجيريون يهربون 400 مليار دولار بهذه الطريقة المثيرة

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قال وزير العدل النيجيري أبو بكر مالام، إن أثرياء بلاده هربوا أكثر من 400 مليار دولار إلى الأماكن المعروفة بـ "الملاذات الضريبية".
جاء ذلك خلال كلمته بـ "المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وأشار مالام، إلى أن الشركات متعددة الجنسيات وشركائهم، بما في ذلك الزعماء المتهمين بقضايا فساد، سرقوا أموال البلاد وهربوها للخارج.
وأضاف أن حكومة بلاده اتخذت تدابير صارمة لمنع هذا الأمر.
وأطلق الرئيس محمد بخاري، الذي تولى السلطة في نيجيريا عام 2015، حملة شاملة ضد الفساد.
وعلى الرغم من أن البلاد قد حققت إيرادات كبيرة من ثروتها الطبيعية مثل النفط والغاز الطبيعي، فإن انعدام العدالة في توزيع الدخل والفساد من بين أهم الأسباب الرئيسية للمشاكل في نيجيريا. -

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