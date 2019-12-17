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أبرز رسائل الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم

الحياة السياسية

السيسي
السيسي
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المصريون ـ متابعات

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لفتة إنسانية لـ"انتصار السيسي" في منتدى شباب العالم

نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للاستعلامات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم الذي استضافة فعالياته مدينة السلام شرم الشيخ.
وجاءت رسائل الرئيس كالتالي:
- أنا مسالم جدا ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس.
- مصر لا تطلق أسم "لاجئين" على من يعيشون على أرضها ولكن تطلق عليهم لقب "ضيوف".
- لن نحيد عن ثوابتنا ولن نسعى للمكاسب على جماجم الآخرين ومن يتطلع للتنمية لا يتحدث عن الحرب.
- استمعوا إلى شبابكم وشاركوهم أفكارهم وأحلامهم و اعطوهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم، اجعلوهم سباقين لا تابعين، املأوا قلوبهم بالأمل والحرية، وأعطوهم مفاتيح القيادة فلا حاضر بدونهم ولا مستقبل بغيرهم ".
- لم يكن نجاح منتدى شباب العالم قاصرا على تحقيق الحلم بان يجتمع الشباب من كل دول العالم في مكان واحد للنقاش والحوار الجاد والبناء، وإنما تحول إلى خطوات جادة تم تنفيذها على أرض الواقع، ونجد اليوم الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب تتخطى حدود الدولة المصرية لتعقد شراكات إقليمية ودولية في جميع المجالات تثقل مهارات الشباب ليتمكنوا من خدمة مجتمعاتهم بشكل أفضل".
- إذا كنا استطعنا تجاوز الإرهاب وتحمل أكبر عملية للإصلاح الاقتصادي منذ 70 عاما ألا نستطيع استكمال طريق النهضة.
- نحن ضد التدخل في شئون الدول وليبيا والسودان أمن قومي وعمق إستراتيجي لمصر ولن نسمح لأحد أن يسيطر عليهم.
- مصر هى الدولة الوحيدة التي نجت من حالة عدم الاستقرار لأن الجيش المصري ذو توجهات وطنية وليس دينية أو حزبية.
- مواقع التواصل الاجتماعي تستخدمها أجهزة مخابرات لإيذاء الدول التي تخرج عن الصف.
- الإرهاب صناعة شيطانية تستخدم أدواتها في الإنسان وتقدمه والجريمة المنظمة تدخل تحت ساتر الإرهاب.
- للإعلاميين أقول: أنتم مقاتلون مع مصر من أجل مصر مش معايا، قاتلوا مع مصر من أجل مصر لتتقدم وتنمو.

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