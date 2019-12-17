» أستون فيلا يكتسح "رديف" ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية

17 ديسمبر 2019 - 11:40 م

تأهل فريق أستون فيلا إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه ليفربول 5 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في دور الثمانية من المسابقة.



وشهدت المباراة تألق الثنائي محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، حيث سجل الأخير هدفا وصنع هدفين، بينما صنع تريزيجيه آخر أهداف المباراة.



وجاء أهداف أستون فيلا عن طريق كونور هوريان في الدقيقة 14 ومورجان بويس، لاعب ليفربول، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17 وجوناثان كودجيا (هدفين) في الدقيقتين 37 والأخيرة من الشوط الأول وويسلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

