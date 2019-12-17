  • الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي

السيسي: "إدوني 20 تريليون دولار وأنا أخلي مصر دي عروسة"

معطر

استشاري يحذر من معطرات الجو والسبب خطير

منتدى شباب العالم

اقتصادي يوجه رسالة هامة لشباب مصر في الخارج

«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية

«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية

الدولار

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

أرشيف

الطلاق السري.. رصاصة غدر في ظهر المرأة

عماد عفت

رؤيا غريبة لـ«عماد عفت» بعد وفاته

الملك سلمان

الملك سلمان يعلق على قمة تثير قلق المملكة

مريم حسين

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بامتلاكها قصرًا كبيرًا

الشيماء مرسي : هذا هو الفرح الحقيقي

هجوم ناري من ابنة «مرسي» على قيادات بالإخوان

وفد من "حماس" يصل ماليزيا الأربعاء لهذا السبب

عرب وعالم

موسى أبو مرزوق
موسى أبو مرزوق
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"ترامب" يسخر من "شخصية العام".. لهذا السبب

#

طرد السفير الليبي من اليونان.. لهذا السبب

#

وفد شعبي سوداني يصل أثيوبيا..لهذا السبب

#

طن من الكوكايين بشواطيء دولة أوربية .. لهذا السبب

يصل العاصمة الماليزية كوالالمبور، فجر الأربعاء، وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، للمشاركة في القمة الإسلامية المصغرة المزمع انعقادها في الفترة ما بين 18 و21 ديسمبر الجاري.
وقال مصدر فلسطيني، فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأناضول إن وفد حماس يترأسه عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، كما يضم الوفد الرئيس السابق للحركة خالد مشعل، إلى جانب أعضاء المكتب السياسي: خليل الحية، عزت الرشق، حسام بدران، بالإضافة إلى القيادي في الحركة أسامة حمدان.
وأعلن رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، في 22 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، أن بلده سيستضيف قمة إسلامية مصغرة، تضم 5 دول، بينها تركيا، بين 18 و21 ديسمبر/ كانون أول الجاري.
وأضاف أن 450 من القادة والمفكرين والمثقفين من العالم الإسلامي سيشاركون في القمة، وهي تتمحور حول "دور التنمية في الوصول إلى السيادة الوطنية". -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» حكم بسجن مسؤول سابق في حملة ترامب الانتخابية
» تعليق ناري لـ"بومبيو" على وقف الصين بث مباريات نادي "أوزيل"
» مصري يتسبب في إغلاق مطار بإيطاليا والسلطات تستنفر
» من ساحة "البوعزيزي".. الرئيس التونسي يعد بتحقيق مطالب الثورة
» بشرى سارة.. أسعار الذهب تتراجع لهذا الرقم
» الجونة يُحقق فوزًا مثيرًا على بيراميدز
» الكونجرس يرفض تمويل صفقة القرن
» فلامنجو البرازيلي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية
» طريق الموت بين مدينة السادات وشبين الكوم يحصد الأرواح
» الطلاق السري.. رصاصة غدر في ظهر المرأة
» لهذا السبب.. أب يقتل ابنته خنقًا بالمنوفية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:23 ص

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن