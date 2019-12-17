  • الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:55 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي

السيسي: "إدوني 20 تريليون دولار وأنا أخلي مصر دي عروسة"

معطر

استشاري يحذر من معطرات الجو والسبب خطير

منتدى شباب العالم

اقتصادي يوجه رسالة هامة لشباب مصر في الخارج

«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية

«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية

الدولار

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

أرشيف

الطلاق السري.. رصاصة غدر في ظهر المرأة

عماد عفت

رؤيا غريبة لـ«عماد عفت» بعد وفاته

الملك سلمان

الملك سلمان يعلق على قمة تثير قلق المملكة

مريم حسين

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بامتلاكها قصرًا كبيرًا

الشيماء مرسي : هذا هو الفرح الحقيقي

هجوم ناري من ابنة «مرسي» على قيادات بالإخوان

تعليق ناري لـ"بومبيو" على وقف الصين بث مباريات نادي "أوزيل"

عرب وعالم

بومبيو
بومبيو
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الصين ترد على "أوزيل" بشأن اضطهاد مسلمي الأيغور

#

أول تعليق لـ حسن حسني على شائعة وفاته

#

أغرب تعليق لـ"الجندي" على حرائق القرى بفعل "الجن"

#

أول تعليق لـ"قرقاش" على قصف أرامكو السعودية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن الصين قررت إيقاف بث مباريات نادي أرسنال الإنجليزي الذي يلعب له اللاعب الألماني من أصل تركي مسعود أوزيل لنهاية الموسم "لكنها لا يمكن أن تحجب انتهاكاتها ضد الأويغور".
وتابع بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر "الحزب الحاكم في الصين لا يمكنه حجب حجم انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها ضد الإيغور والأقليات الدينية الأخرى، ومنعها من الظهور أمام العالم".
وكان أوزيل قد استنكر صمت العالم الإسلامي على الانتهاكات التي ترتكبها الصين بحق مسلمي الأويغور في تركستان الشرقية.
وضمن تداعيات موقف أوزيل، قررت قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية عدم بث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي وفاز بها الأخير.
وكان أوزيل قال في بيان نشره عبر حسابه على "تويتر" إن "العالم الإسلامي غارق في الصمت، بينما الإعلام الغربي يسلط الضوء على الانتهاكات في تركستان الشرقية".
وندد أوزيل، في بيانه، بممارسة الصين ضغوطا لإبعاد مسلمي الأويغور عن دينهم بشكل قسري.
وأضاف: "في تركستان الشرقية، المصاحف تُحرق، والمساجد تُغلق، والمدارس تُحظر، وعلماء الدين يُقتلون واحدا تلو الأخر، والأخوة الذكور يُساقون قسريا إلى المعسكرات".
ولفت أوزيل إلى أن السلطات الصينية تضع رجلا شيوعيا داخل كل أسرة مسلمة في تركستان الشرقية بعد سوق الرجال المسلمين إلى معسكرات الاعتقال، علاوة على إرغام المسلمات على الزواج من الصينيين.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016، شرعت السلطات في برنامج "الاستضافة في المنزل" التي يزور من خلاله 110 آلاف من الكوادر من قومية "الهان" الصينية العائلات المسلمة في تركستان الشرقية كل شهرين؛ بدعوى "تعزيز الوئام العرقي" بين الأويغور والهان.
وبداية من 2018، مددت السلطات هذا البرنامج ليقضي الكادر 5 أيام على الأقل كل شهرين في منازل الأسر. وليست هناك دلائل فيما لو كان بإمكان تلك الأسر رفض تلك الزيارات أم لا.
وتابع أوزيل في بيانه: "أمة محمد صامتة، لا صوت لها، والمسلمون لا يدافعون عنهم، ألا يعرفون أن الرضا بالظلم ظلم آخر".
واختتم بيانه بالدعاء لمسلمي الأويغور، قائلا: "يا رب كن مع أشقائنا في تركستان الشرقية.. والله خير الماكرين".
وتسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
ومنذ ذلك التاريخ، نشرت بكين قواتا من الجيش في الإقليم، خاصة بعد ارتفاع حدة التوتر بين قوميتي "الهان" و"الأويغور"، لا سيما في مدن أورومتشي وكاشغر وختن وطورفان، التي يشكل الأويغور غالبية سكانها.
ومنذ 2009، يشهد الإقليم، أعمال عنف دامية، قتل فيها حوالي 200 شخص، حسب أرقام رسمية.
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرًا كشف وثائق حكومية صينية مسربة احتوت تفاصيل قمع بكين مليون مسلم من "الأويغور" ومسلمين آخرين في معسكرات اعتقال إقليم تركستان الشرقية. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» حكم بسجن مسؤول سابق في حملة ترامب الانتخابية
» تعليق ناري لـ"بومبيو" على وقف الصين بث مباريات نادي "أوزيل"
» مصري يتسبب في إغلاق مطار بإيطاليا والسلطات تستنفر
» من ساحة "البوعزيزي".. الرئيس التونسي يعد بتحقيق مطالب الثورة
» بشرى سارة.. أسعار الذهب تتراجع لهذا الرقم
» الجونة يُحقق فوزًا مثيرًا على بيراميدز
» الكونجرس يرفض تمويل صفقة القرن
» فلامنجو البرازيلي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية
» طريق الموت بين مدينة السادات وشبين الكوم يحصد الأرواح
» الطلاق السري.. رصاصة غدر في ظهر المرأة
» لهذا السبب.. أب يقتل ابنته خنقًا بالمنوفية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:23 ص

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن