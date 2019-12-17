مقاتلة إسرائيلية تشن غارة قرب حدود قطاع غزة

17 ديسمبر 2019 - 10:10 م

قصفت طائرة إسرائيلية، الثلاثاء، هدفا قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.



وأفاد مراسل الأناضول، بأن مقاتلة إسرائيلية شنت غارة على هدف قريب من الحدود الشرقية لمدينة خانيونس، جنوبي القطاع.

ولم تتضح طبيعة الهدف الذي قصفته المقاتلة الإسرائيلية، كما لم يتم الإعلان عن وقوع أي إصابات جراء الغارة حتى الساعة 18.15 ت غ.