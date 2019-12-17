الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

17 ديسمبر 2019 - 09:50 م

تراجع سعر الدولار بشكل كبير أمام الجنيه اليوم الثلاثاء فى عدد من البنوك بمصر.

التراجع الأكبر كان في بنك القاهرة، حيث سجل انخفاضًا بمقدار 5 قروش ليسجل 15.98 جنيه للشراء و 16.08 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزى المصري، تراجع الدولار أمام الجنيه بمقدار قرش واحد ليسجل 15.96 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

كما تراجعت العملة الأمريكية فى البنك الأهلى المصرى بمقدار قرش واحد، لتسجل 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع.

أما البنك التجارى الدولى فتراجع الدولار بمقدار قرش واحد ليسجل 15.98 جنيه للشراء و 16.08 جنيه للبيع.

جاء هذا في حين استقر ببنك الإسكندرية مسجلا 15.98جنيه للشراء و16.08جنيه للبيع.