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الجونة يُحقق فوزًا مثيرًا على بيراميدز

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الجونة وبيراميدز
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حقق فريق الجونة فوزُا مثيرُا على حساب بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري العام.

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1، حيث تقدم الجونة بهدف سجله أحمد حمدي لاعب الأهلي السابق بالدقيقة 32، وتعادل عبد الله السعيد لفريق بيراميدز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، استطاع أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي الشاب المعار لفريق الجونة في إضافة هدف ثانٍ للفريق الساحلي في الدقيقة 68 من رأسية عالية مرت أعلي أحمد الشناوي المتمركز بشكل متقدم وسكنت الشباك.

ونجح عبد الله السعيد في ادراك هدف التعادل لفريق بيراميدز بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ولكن استطاع والتر بواليا اقتناص هدف الفوز للفريق الساحلي في الدقيقة 94 من زمن اللقاء، ليفوز الجونة 3-2 ويحصد 3 نقاط غالية في مشواره ببطولة الدوري الممتاز.

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