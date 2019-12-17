» طريق الموت بين مدينة السادات وشبين الكوم يحصد الأرواح

17 ديسمبر 2019 - 09:35 م

أرسل مجموعة من أهالى شبين الكوم يتساءلون لماذا لم يتم تجديد وافتتاح طريق الموت؟ هذا الطريق المهم جدا والحيوى والوحيد لأهالى المنوفية تحديدًا الذى لم ينتهِ من أكثر من ثمانى سنوات، وهو الذى يجب أن يربط بين شبين والسادات، لعدم وجود طريق بين السادات وشبين الكوم والمسافة بينهما نحو 30 كيلومترًا.

وكيف لا يهتم به المسئولون ليسقط من خطة تطوير الطرق على الرغم من زيارة الرئيس لمدينة السادات وبقاء طريق الموت تحت التريلات بين شبين الكوم والمحافظة وبين مدينة السادات كما هو بل يزداد سوءًا.

والمشكلة تتجسد فى أنه قد بدأ العمل فى هذا الطريق منذ ثمانى سنوات، وقامت الدولة بصرف مئات الملايين هدرًا للمال العام ولم ينتهِ حتى الآن لوجود وصلة خمسة كيلومترات لم يتم نزع ملكية الأرض حتى الآن.

إننا نشكو للمسئولين وللرئيس السيسى أسوأ طريق على مستوى الجمهورية، بل من أكثر الطرق سيئة السمعة لضيق حارة الذهاب وحارة العودة، ما يجعل الكثيرين ممن يستخدمونه عرضة للحوادث وهم كثيرون لمرور هذا الطريق بين كل القرى بين شبين والسادات ولوجود جامعتى المنوفية بشبين وجامعة السادات ومصانعها ومنطقتها الصناعية والتى يعمل بها مئات الآلاف من مواطنى محافظة المنوفية.

توقيعات مجموعة من الأهالي