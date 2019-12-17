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«مثلي الجنس».. غضب عارم من «نتفليكس» بسبب فيلم «المسيح»

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محمد فضل- متابعات

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فيلم

المسيح

مثلي الجنس

نتفيلكس

حالة من الغضب العارم انطلقت تجاه شبكة "نتفليكس"، بعد إطلاقها فيلما عن السيد المسيح عليه السلام، مطلع ديسمبر الجاري، الأمر الذي كبدها خسائر فادحة وأفقدها آلاف المشتركين في خدمتها.

وبدأت نتفليكس عرض فيلم "الإغواء الأول للمسيح" في 3 ديسمبر الجاري، حيث صوّر السيد المسيح على أنه «مثلي الجنس»، ووالدته السيدة العذراء على أنها مدمنة حشيش، الأمر الذي أغضب الملايين حول العالم.

ووقّع نحو مليوني شخص حول العالم عريضة تطالب نتفليكس بوقف عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 46 دقيقة، ودعوا الشبكة إلى سحبه من العروض التي توفرها وعدم المساس بالمقدسات الدينية.

 وأنتج الفيلم القائمون على قناة "بورتا دوس فوندوس" البرازيلية على يوتيوب، وهي قناة للكوميديا أسسها خمسة فنانين عام 2012 ويتابعها أكثر من 16 مليون مشترك.

واشتعل موقع "تويتر" بالتغريدات التي رفضت المساس بالمعتقدات الدينية، ومن أبرزها تغريدة لابن الرئيس البرازيلي الحالي جايير بولسونارو، قال فيها: "نحن نحترم حرية التعبير، لكن هل يستحق هذا مهاجمة معتقد نحو 86% من الشعب؟".

وبدورهم قال مؤسسو "بورتا دوس فوندوس"، إنهم يثمّنون الحرية الفنية والكوميديا الساخرة من مختلف المواضيع، ويؤمنون أن حرية التعبير من أسس بناء الديمقراطية".


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