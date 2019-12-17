«السيسي»: «رسالتي لقادة العالم.. اسمعوا لشبابكم»

17 ديسمبر 2019 - 09:09 م

نشر الرئيس عبد الفتاح السيسي، جانبًا من كلمته في حفل ختام منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، عير حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" والتي أكد فيه على ثقته بالشباب وضرورة إعطائهم الفرصة وتنمية مهاراتهم.

وأكد الرئيس في كلمته، على التالي:

- التكامل هو الغاية السامية التي خلق من أجلها الإنسان

- ثقتي بكم شباب مصر لا حدود لها.

-نتخذ من اختلافاتنا وسيلة للتعاون والتكامل.

-الشباب شركاء الحاضر ونبراس المستقبل وطاقة التنمية.

-الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب تعقد شراكات إقليمية ودولية.

- مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدر قرارا أشاد فيه بإسهامات النسختين الأولى والثانية من منتدى شباب العالم.

-الدولة المصرية منحازة لما يقرره الشباب.

- رسالتي لقادة العالم اسمعوا لشبابكم وسلحوهم بخبراتكم وإيمانكم بهم ولا تتركوهم فريسة لدعاة الكراهية.

-اجعلوا الشباب سباقين وليسوا تابعين، افتحوا لهم أبواب الثقة وأعطوهم مفاتيح القيادة.