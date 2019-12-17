رؤيا غريبة لـ«عماد عفت» بعد وفاته

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الإفتاء

عبدالله رشدى

عماد عفت

استشهاد عماد عفت

رؤيا عماد عفت

كشف الشيخ عبد الله رشدي، إمام مسجد علي بن أبي طالب بمصر الجديدة، عن رؤيا غريبة، رآها للشيخ عماد عفت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عقب استشهاده في عام 2011.

وكتب "رشدي" عبر حسابه على موقع "فيس بوك" في تعليقه على صورة للشيخ الراحل، أنه كان يشرح لهم تخريج الفروع على الأصول، واصفًا المادة بأنها بحثية تحتاج لاعتناء ومعرفة بشيء من الأصول والفقه.

وتابع أنه بعد رحيل "عفت" كان يقلب في كتاب وقد أرهقته مسألة ونام وهو يتفكر فيها، فزاره الشيخ الراحل في المنام وشرح له المسألة، وعندما استيقظ وجد ما ذكره له بعينه في الكتاب وزال عنه الإشكال.


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