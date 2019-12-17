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لهذا السبب.. أب يقتل ابنته خنقًا بالمنوفية

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النيابة تأمر بالتحريات فى واقعة العثور على جثة فتاة فى مصرف
النيابة تأمر بالتحريات فى واقعة العثور على جثة فتاة فى مصرف
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أحمد سالم

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المصريون

ليفربول

استون فيلا

أقدم أب على قتل نجلته خنقًا، في قرية كفر الخضرة، بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك إثر خلافات عائلية دارت بينهما.

وشهدت القرية واقعة مأسوية، حيث تجرد الأب من كل المشاعر ليقتل ابنته خنقا.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث الباجور يفيد بقيام " ع ح " عامل، بقتل ابنته "أمل " 22 سنة، خنقا لخلافات عائلية.

على الفور انتقلت قوة من مباحث الباجور لمعاينة موقع الحادث، وتمكنت من القبض على الأب مرتكب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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