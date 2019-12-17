السيسي: خطأ المسئول عن الدولة يدفع ثمنه الوطن كله

17 ديسمبر 2019 - 08:09 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "المسئول عن الدولة لو أخطأ ممكن يدفع ثمن ذلك الوطن كله".

جاء هذا خلال لقاء مفتوح عقده مع مجموعة من الشباب على هامش منتدى شباب العالم، مساء الثلاثاء.، في حديثه عن العراق.

وأوضح "السيسي" أن العراق كان "دولة مستقرة وقوية ومتطورة ومتقدمة واقتصادها قوي جدا، والعلم والمعرفة لديها جيدين قياسا بواقعنا العربي".

وتابع: "في خطأ كبير حدث من القيادة عامي 1990 و1991 ترتب عليه تداعيات كثيرة"، متابعا: "المسؤول عن الدولة لو أخطأ ممكن يدفع ثمن ذلك الوطن كله".

وأوضح أنه كان من الممكن أن يصوب العراق ما حدث من أخطاء، لكن ما حدث من تدخل في 2003 أدى إلى إسقاط الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش والمؤسسات الأمنية، وحدث تدمير وتخريب في مدن عراقية كثيرة نتيجة هذا الأمر.