  • الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:20 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السيسي

«السيسي»: «رسالتي لقادة العالم.. اسمعوا لشبابكم»

الهلال وفلامنجو

بث مباشر.. مباراة الهلال السعودي وفلامينجو البرازيلي

عماد عفت

رؤيا غريبة لـ«عماد عفت» بعد وفاته

مريم حسين

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بامتلاكها قصرًا كبيرًا

الشيماء مرسي : هذا هو الفرح الحقيقي

هجوم ناري من ابنة «مرسي» على قيادات بالإخوان

أرشيفية

مصري يتسبب في إغلاق مطار بإيطاليا والسلطات تستنفر

الملك سلمان

الملك سلمان يعلق على قمة تثير قلق المملكة

محمد صلاح

«صلاح» يترقب تحقيق انجاز غير مسبوق مصريًا وعربيًا

السيسي

«السيسي» يحرج نائب محافظ:« اعرف القضية وأنا هحترمك»

مرتضى منصور

مرتضى للاعبي الزمالك: «طز فيكم.. واللي مش عاجبه يطلع بره»

الأمن ينفي إضراب نزيلات في سجن النساء بالقناطر

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

قتلى في صفوف الأمن العراقي في هجومين لداعش

#

ثورة طبية: علاج سرطان الثدي في أسبوع واحد فقط

#

40 معتقلا فلسطينيا يعتزمون بدء إضراب عن الطعام

#

القبض على المتسبب في حريق إيتاي البارود

حقوق الإنسان

سجن القناطر

نزيلات

زيارة السجون

شاعت بعض الأخبار التي أفادت بإضراب نزيلات في سجن النساء بالقناطر، بسبب اعتقالهن لأسباب تعسفية، وحرمانهن من أطفالهن.

ومن جانبه نفى مصدر أمني صحة ما تم تداولته بعض القنوات الفضائية بشأن إعلان 10 من نزيلات سجن القناطر للنساء إضرابهن عن الطعام نظرًا لاعتقالهن لأسباب تعسفية وحرمانهن من رعاية أطفالهن.

وأكد المصدر أن هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة جملةً وتفصيلاً، وأن الأمر لا يعدو كونه سوى ادعاءات كاذبة، ومزاعم لا تمت للواقع بصلة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» لهذا السبب.. أب يقتل ابنته خنقًا بالمنوفية
» الأمن ينفي إضراب نزيلات في سجن النساء بالقناطر
» مصرع طفل في انفجار مخلفات حرب بقنا
» الموت يفجع مرتضى منصور
» دار الإفتاء: ترك الحجاب حرام شرعًا
» مونديال الأندية.. السد ينهار أمام الترجي التونسي بـ6 أهداف
» حملت سفاحًا.. المحكمة تحسم قضية قاتل شقيقته عمدًا
» رسميًا.. الأهلي يفقد رمضان صبحي 6 أسابيع
» الكونجرس يرفض تمويل صفقة القرن
» مواعيد مباراتي ليفربول والقنوات الناقلة له
» حاول اغتصاب فتاة داخل سيارته في الكويت.. هذا ما حدث

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:23 ص

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة