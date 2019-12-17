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على هامش المنتدى.. مدبولي يبحث تطوير مدينة شرم الشيخ

الحياة السياسية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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أحمد سالم

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محمد صلاح

ليفربول

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة مشروع تطوير مدينة شرم الشيخ، وتحسين الصورة البصرية والذهنية للمدينة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور ايمن عاشور، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، واستشاري محافظة جنوب سيناء، وعدد من المستثمرين.

ومن جانبه قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء أن هناك تكليفاً بسرعة البدء في تطوير خليج نعمة، وكذا تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة العمل علي إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء.

كما عرض الدكتور أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس واستشاري محافظة جنوب سيناء، خلال الاجتماع، مشروع تطوير الصورة البصرية والذهنية لمدينة شرم الشيخ، والذي يهدف إلي العمل علي جعل المدينة من أفضل 50 وجهة سياحية عالمية في العالم، وتنوع القاعدة الاقتصادية السياحية للمدينة، لتشمل سياحة شاطئية ومهرجانات ومؤتمرات، وتعزيز الصورة البصرية والذهنية للمدينة كوجهة سياحية عالمية.

ويشار إلى أن المؤتمر عقد على هامش المشاركة في منتدى شباب العالم 2019 بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.

وبدأت فعاليات الجلسة الختامية للمنتدى منذ قليل، بحضور عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقرينته.

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