مصري يتسبب في إغلاق مطار بإيطاليا والسلطات تستنفر

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محمد فضل- متابعات

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السلطات

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مصرى

طيران

ميلانو

تسبب راكب مصري في إغلاق مطار مالبينسا بمدينة ميلانو الإيطالية لمدة ساعة، بعدما قفز من طائرة كانت تستعد للإقلاع، محاولا الدخول لإيطاليا بعد منعه سابقا من دخول البلاد لسبب يتعلق بوثائقه.

وعلقت السلطات الإيطالية رحلات الوصول والمغادرة لمدة ساعة تقريبا بالمطار أثناء محاولة تحديد ما إذا كان الرجل موجودا على المدرج، فيما تعهدت وزارة الداخلية الإيطالية بتحديد موقع الرجل وترحيله على الفور.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيطالية "ANSA "، أمس الاثنين، أن الرجل وصل إلى ميلانو في رحلة مباشرة من السنغال كانت متجهة إلى القاهرة، وسبق أن منع من الدخول إلى إيطاليا لأنه أخفى وثائقه الخاصة لتجنب إثبات هويته.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم وضع الشخص من قبل ضباط إنفاذ القانون على متن طائرة متجهة إلى مصر، مساء الثلاثاء، لكنه قفز من الطائرة عندما كان موظفو الرحلة يزيلون السلم الخاص بالطائرة تمهيدا لإقلاعها.


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