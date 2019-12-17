» دار الإفتاء: ترك الحجاب حرام شرعًا

أجاب أمين الفتوى بدر الإفتاء، الشيخ عبد الله عجمي، عن سؤال هل من الصحيح الإجبار على الحجاب؟ قائلا إن ترك الحجاب حرام شرعًا لأنه فريضة.

جاء ذلك خلال بث مباشر، أجرته دار الإفتاء على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك للإجابة عن أسئلة المواطنين الواردة على الصفحة.

وأضاف خلال البث المباشر، أنه على الأهل تربية بناتهم على فريضة الحجاب، منذ صغرهن، حتى لا يكون الأمر ثقيلًا عليهن، عندما يطالبن به عند كبرهن.

الفنانة صابرين

وأثارت قضية الحجاب جدلًا واسعًا في المجتمع المصري والعربي، لاسيما بعد إعلان الفنانة صابرين خلعها للحجاب.

وتسلمت الفنانة صابرين جائزة، أثناء حضورها بمهرجان نجم العرب بأحد فنادق القاهرة، حيث جاء ظهورها بالأمس، هو الأول منذ إعلانها خلع الحجاب، الأمر الذي أثار ضجة على مواقع التواصل.



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