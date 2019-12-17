» حملت سفاحًا.. المحكمة تحسم قضية قاتل شقيقته عمدًا

17 ديسمبر 2019 - 06:32 م

قبل أربعة أعوام ، شهدت مدينة دشنا بمحافظة قنا، جريمة مروعة كانت حديث الناس، بعد أن قام شاب 19 عامًا بذبح شقيقته 29 عامًا، بعد أن تزوجت عرفيًا وحملت سفاحًا ورفض عشيقها كتابة العقد الشرعي عليها.

واليوم أسدلت المحكمة الستار على القضية، حيث عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، شقيقها القاتل بالسجن 3 سنوات، بتهمة ذبح شقيقته وإلقاء جثتها في الشارع بمدينة دشنا، لزواجها عرفيًا من آخر وحملها منه.

تعود أحداث القضية إلى 28 سبتمبر 2015، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا بلاغا بالعثور على جثة «سماح.ر.ا» 29 عامًا، مذبوحة وملقاة في الشارع بمدينة دشنا.

كشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها «نعمان» 19 عامًا، طالب، حيث قام بذبحها عمدًا بسكين المطبخ، وألقى جثتها في الشارع لزواجها عرفيًا من شاب وحملها منه.

وتبين من التحريات أن المجني عليها قبل ارتكاب الواقعة، ذهبت إلى مركز الشرطة للإبلاغ بأنها تزوجت عرفيا من شاب، ووعدها بعقد قرانها شرعيًا، وأنها حامل، وتم تحديد موعد لإتمام الزواج بشكل رسمي، وأثناء انتظار المأذون حضر ثلاثة من أقاربه إلى منزل والدها، وأخذوا ابنهم قبل إتمام الزواج لرفضهم ذلك. وأشارت التحريات، إلى أن شقيقها ذبح المجني عليها وألقى جثتها في الشارع، واعترف بارتكابه الواقعة في القضية التي حملت رقم 728 لسنة 2016 جنايات دشنا، والمقيدة برقم 357 لسنة 2016 كلي قنا، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهم بالسجن 3 سنوات.