» مونديال الأندية.. السد ينهار أمام الترجي التونسي بـ6 أهداف

17 ديسمبر 2019 - 06:31 م

حقق فريقر الترجي التونسي فوزًا كبيرًا على السد القطري بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ليحصد بطل تونس المركز الخامس في كأس العالم للأندية.