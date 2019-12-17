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مونديال الأندية.. السد ينهار أمام الترجي التونسي بـ6 أهداف

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حقق فريقر الترجي التونسي فوزًا كبيرًا على السد القطري بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ليحصد بطل تونس المركز الخامس في كأس العالم للأندية.

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