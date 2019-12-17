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رسميًا.. الأهلي يفقد رمضان صبحي 6 أسابيع

الرياضة

رمضان صبحى
رمضان صبحى
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أمير سعد

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المصريون

الاهلى

رمضان صبحى

تعرض رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي والمنتخب الأولمبي، لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية وذلك خلال مران فريقه صباح اليوم على ملعب مختار التتش.

وأثبت الأشعة الذي خضع لها رمضان صبحي اليوم الثلاثاء في أحد المراكز الطبية القريبة من النادي الأحمر حاجة اللاعب للراحة لمدة 6 أسابيع.

ويختتم الأهلى تدريباته غدًا استعدادًا لمباراة الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز المقرر إقامتها بعد غد الخميس باستاد المكس بالإسكندرية.


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