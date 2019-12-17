» حاول اغتصاب فتاة داخل سيارته في الكويت.. هذا ما حدث

17 ديسمبر 2019 - 05:58 م

قررت السلطات الكويتية، إبعاد وافد سوري خارج البلاد، بعد أن أقدم على هتك عرض طفل داخل محل أسفل المنزل، كما تم إبعاد وافد أسيوي حاول اغتصاب فتاة فلبينية داخل تاكسي.

وجاءت إحالة الوافدين الى الإبعاد الإداري عقب توقيفهما والتحقيق معهما وإقرار الأول بخدش حياء طفل والثاني محاولة افتراس وافدة فلبينية.

واستنادا الى مصدر أمني وفقًا لصحيفة الأنباء الكويتية،، فإن وافدا عربيا تقدم الى مخفر شرطة السالمية وأبلغ أن وافدا سوريا يعمل في محل أسفل منزله استدرج ابنه الطفل وخدش حياءه، وفور تقدم الوافد ببلاغ تم استدعاء الوافد السوري الذي أقر بما صدر عنه، إلا أن ولي أمر الطفل رفض استكمال إجراءات التقاضي ليتم إبعاده إداريا للصالح العام.

وبالنسبة لقضية السائق الجوال، قال مصدر أمني إن وافدة فلبينية أبلغت مخفر السالمية أنها استقلت تاكسي وجلست في المقعد الخلفي، وإذ بالسائق يقوم بتوقيف المركبة وينتقل الى المقعد الخلفي بقصد افتراسها، إلا أن الوافدة صرخت فما كان من الوافد إلا أن أنزلها وهرب ليقوم رجال مباحث السالمية بضبطه، حيث أقر بما صدر عنه، وإزاء رفض الفلبينية الحضور لاستكمال التحقيقات معها، قام رجال المباحث بإبعاده إداريا.