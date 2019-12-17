  • الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:24 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
جثة

يذبح طليقته أمام زوجها الثاني في العاشر من رمضان

الكونجرس

الكونجرس يرفض تمويل صفقة القرن

مرتضى منصور

مرتضى للاعبي الزمالك: «طز فيكم.. واللي مش عاجبه يطلع بره»

الفتاتان تقبلان الفنان عادل إمام

من هما الحسناوان اللتان أثارتا الجدل بقبلة لـ عادل إمام

السيسي

«السيسي» يحرج نائب محافظ:« اعرف القضية وأنا هحترمك»

تواضروس ومرسي

«تواضروس» عن عهد «مرسي»: «البلد كانت بتتسرق»

الفيديو الخادش

القبض على بطل الفيديو الخادش في السعودية

السد والترجى

بث مباشر.. مباراة السد والترجي في بطولة العالم للأندية

البابا تواضروس

البابا تواضروس: البعض يستغل "السوشيال ميديا" في هذا الأمر

فايلر

صدمات بالجملة لجهاز "فايلر"

عقار الشرقية.. استخراج سيدة من تحت الأنقاض و3مصابين

قضايا وحوادث

عقار فاقوس
عقار فاقوس
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

كوريا الشمالية تطلق مقذوفين مجهولي النوع

#

صادم.. استخراج كنز من المجوهرات ابتلعته سيدة

#

مقتل ربة منزل علي يد سلفتها لهذا السبب

#

فتح مقبرة سيدة الشرقية.. ماذا وجدوا؟

مصابين

مستشفى فاقوس

استخراج سيدة

عقار الشرقية

أسفل الأنقاض

انهار عقار مكون من أربعة طوابق بالدور الأرضي، بشارع شحاته بجوار مسجد المجيدي، بمنطقه نجيزة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية اليوم من انتشال جثة سيدة تبلغ من العمر 30 عاما من أسفل أنقاض العقار المنهار، وجاري رفع الأنقاض للبحث عن باقي الضحايا.

واستقبلت مستشفى فاقوس المركزي مساء اليوم 3 مصابين منهم حالات اختناق من الأهالي اللذين حاولوا عملية الإنقاذ، أحدهم مصاب بصمه عصبية وآخر بارتجاج في المخ.

وتلقت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الشرقية، إخطاراً من رئاسة مركز ومدينة فاقوس يفيد بوقوع حادث انهيار عقار مكون من أرضي و3 طوابق في شارع الشيخ شحاته بجوار مسجد المجيدي بمنطقه نجيزة مركز فاقوس.

وانتقل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لموقع انهيار العقار لإدارة الموقف على الطبيعة، والوقوف على ملابسات الحادث، وتوجيه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وجاري حصر الخسائر المادية والبشرية.

فيما أصدر المحافظ تعليماته لمدير إدارة الدفاع المدني بالدفع بسيارات الحماية المدنية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجلاء المتضررين ورفع الأنقاض.

كما وجه المحافظ، مرفق الإسعاف بالدفع بسيارات الإسعاف، لمكان وكذلك إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات لتوفير أكياس الدم، ورفع درجة الاستعداد القصوى.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. الأهلي يفقد رمضان صبحي 6 أسابيع
» مواعيد مباراتي ليفربول والقنوات الناقلة له
» حاول اغتصاب فتاة داخل سيارته في الكويت.. هذا ما حدث
» عقار الشرقية.. استخراج سيدة من تحت الأنقاض و3مصابين
» «مرتضى» يفاجئ لاعبي الزمالك بعد الهزيمة أمام الطلائع
» «زيدان»: برشلونة يمتلك «ميسي».. ولدينا أسلحتنا
» انهيار السور الخارجي بجامعة المعرفة في الرياض
» إطلاق أول أتوبيس كهرباء إلى التجمع الخامس
» مظاهرات وإضرابات فرنسية ضد الإصلاح
» رحيل "أنطونيو" من تدريب الزمالك
» رد حاسم من الخارجية الأمريكية عن عقوبات كوريا الشمالية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:30 م

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة