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مرتضى للاعبي الزمالك: «طز فيكم.. واللي مش عاجبه يطلع بره»

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور
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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا ناريًا على لاعبي الزمالك بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمس الإثنين، ضمن منافسات الدوري العام.

وقال «مرتضى» خلال جلسته مع لاعبي الزمالك: «جماهير الزمالك تحملت فوق طاقة البشر بعد المستوى المتواضع خلال المباريات السابقة ببطولة الدوري العام».

وأضاف «منصور»: «مفيش لاعب ليه عند النادي فلوس واللي هيتمرد على النادي وبيهدد انه مش هينزل المران يتفضل يطلع بره».

وتابع، «كنت أنوى توفير ميزانية القناة من أجل مستحقاتكم ولكن الجماهير تحتاج للفرحة تعويضًا عن الحزن بسببكم.. وأنا بقول أمامكم طز فيا وفيكم».

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الخامس في بطولة الدوري العام برصيد 13 نقطة، بعد الخسارة في مباراتين أمام إنبي وطلائع الجيش والتعادل مع إف سي مصر.


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