"السيسي": أنا شخص مسالم جدًا

17 ديسمبر 2019 - 05:11 م

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، من الدعوة للقتال، مشيرًا غلى أنه شخص مسالم جدًا.

وجاء هذا خلال حديث "السيسي" مع مجموعة من الشباب على هامش منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، مضيفًا أنه "مقاتل شريف" عندما يفرض عليه القتال.

تصريحات "السيسي" جاءت ردا على سؤال فتاة كردية ضمن المشاركين في المنتدى اليوم.

وقال: "أنا إنسان مسالم جدا، ومقاتل عندما يفرض عليّ القتال، لكن بأشرف مما تتصوروا.. قبل كل ذلك، أدفع بالحسنى والطيب والمعروف والإنسانية"، محذرا من خطورة الدعوة للقتال.

وشهدت مدينة شرم الشيخ، النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدة شخصيات من مختلف دول العالم.