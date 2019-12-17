» «زيدان»: برشلونة يمتلك «ميسي».. ولدينا أسلحتنا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في إطار منافسات الدوري الإسباني.

وقال «زيدان» في تصريحات صحفية: «نحن نصل للكلاسيكو بشكل جيد، كرويًا ونفسيًا، انا لست قلقاً بشأن هذه المباراة، أنا سعيد لأنني استطيع لعب مباراة كهذه، ونصب كل تركيزنا على أرض الملعب فقط».

وأضاف: «أخبرونا بأنه يجب أن نصل لملعب المباراة نحن وبرشلونة معًا وهذا ما سنفعله، المهم هو أننا سنذهب لملعب اللقاء، أما عن تأجيل الكلاسيكو فأنا لست مضطرًا لشرح كل شيء ولا حتى لصديقي، ما يهمني هو كرة القدم فقط».

وواصل: «هناك الكثير من الحديث لكن ما يريد الناس رؤيته هو مباراة جيدة غدًا، ولا يساورني القلق بشأن الكلاسيكو، بل العكس نحن سعداء لخوض هذه المباراة، أتذكر عندما كنت لاعبا، كنا نعيش من أجل هذه المباريات».

وعن الشكوى التي أرسلها برشلونة للاتحاد الإسباني يبدي في اعتراضه على الأخطاء التحكيمية التي حدثت في لقائه الأخير أمام ريال سوسيداد، قال زيدان: «شكاوي برشلونة حول التحكيم لا تزعجني، ولا أعتقد أنها ستؤثر على الكلاسيكو».

وتابع المدرب الفرنسي قائلًا: «يجب عليكم ترك الحكم لوحده، هو يريد القيام بعمله، كما نود القيام بعملنا كذلك"، مُضيفًا «عملي مقترنٌ بأرض الملعب، نهتم بلعب كرة القدم فقط، أغلب الناس يريدون مشاهدة مباراة في كرة القدم.. عليكم الاستمتاع بكرة القدم فحسب».

واستطرد، «لديهم ميسي، ونحن لدينا أسلحتنا، وعلينا أن نكون متماسكين في كافة الخطوط وطوال الـ90 دقيقة، فبإمكاننا القيام بالكثير عندما نمتلك الكرة، وعلينا التفكير بعدة أمور، وما علينا القيام به هو أن نقدم أفضل نسخة لدينا».

ودافع زيدان عن جناح فريقه الويلزي جاريث بيل قائلًا: «يتدرب بيل بشكل جيد وهو لاعب مهم للفريق، ما حدث سابقا مع العلم والأولويات أصبح من الماضي».

وأتم زين الدين زيدان تصريحاته قائلًا: «يقدم برشلونه موسمًا طيبًا، مثلنا أيضا، أهم شيء - بعيدا عن نتيجة المباراة- هو ما سنظهره خلال 90 دقيقة، نركز جيدا على ما نتدرب عليه يومًا بعد يوم ونهتم بتقديم 100% من مستوانا في كل المباريات».