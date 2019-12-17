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البابا تواضروس: البعض يستغل "السوشيال ميديا" في هذا الأمر

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البابا تواضروس
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علي محمود

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قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن السوشيال ميديا شكلت تحديا لنا، ولكننا استفدنا منها في الخدمة، وفي التواصل مع الشباب وتقديم الخدمة بالفيديو.

وأوضح البابا تواضروس، في تصريحات صحفية، أنه سبيل المثال اجتمع مع كنائس المهجر بالفيديو كونفرانس، لافتا إلى أن هناك جوانب سلبية؛ حيث استغلها البعض، كمنصات للألفاظ الخارجة والاتهامات الكاذبة والشائعات المغرضة، وكل «واحد بقى يحس إنه مهم أوى علشان بيقول كلمتين»، وأحيانا ينتقدوا أي شيء في الكنيسة رغم إن المجمع المقدس وآباءه حراس على العقيدة والطقس، ولديهم غيرة «مينفعش حد من الشارع يقول عليهم كدا»، لافتا إلى أنه مع ذلك أتقبل كل الانتقادات بصدر رحب، فأنا وظيفتي «البابا» وكل هؤلاء أولادي، وأتراجع أحيانا عن قرارات إن كانت خاطئة.


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