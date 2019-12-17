بالصور.. وزير النقل يتفقد مشروعات الطرق بالصعيد

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وزير النقل

الصعيد

مشروعات الطرق والكباري

طريق القاهرة- أسوان

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية، لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل  في صعيد مصر؛ حيث تفقد أعمال تطوير المرحلة الأولى من  طريق  «القاهرة – أسوان » الصحراوي الغربي، وهي المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم؛ حيث يدخل الطريق  ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق.

بدأت الجولة بمتابعة أعمال تنفيذ كوبري تقاطع طريق الفيوم مع طريق أسيوط الصحراوي الغربي، الذي وصلت نسبة تنفيذه 92%.

ووجه وزير النقل، بسرعة الانتهاء من الكوبري، والاهتمام  بالعلامات واللوحات الإرشادية؛ بعدها توجه لتفقد أعمال تنفيذ محطة تحصيل الرسوم للطريق وقطاعات المشروع المختلفة، والتقى بالعاملين والمهندسين، مشددا على ضرورة مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ كافة الأعمال.

وأكد وزير النقل، أن المشروع  يشمل تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات في كل اتجاه 3 بعرض رصف 12 مترًا وإنشاء طريق للشاحانات  إسفلتي لاتجاه أسيوط بعرض رصف11 مترا وخرساني لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر.، مشددا على أن يتم  استكمال الرصف الخرساني  من المنيا  إلى  أسوان ليصبح هناك طريق للشاحنات خرساني بالاتجاه من أسوان  إلى القاهرة  لتحمل الشاحنات القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، موضحا أن الأنفاق المخصصة للتقاطاعات مع الوصلات العرضية التي تصل للطريق الزراعي وتستخدم أيضا  للدوران للخلف  تضم 4 حارات (حارتان بكل اتجاه)، لتيسير مرور الشاحنات ومنع وتقليل نسبة الحوادث لافتا الى أن المشروع يشمل إنشاء 21 عملا صناعيا (5 كباري +16نفقا).

وأوضح  وزير النقل، أن الطريق سيكون حرا مثل طرق «القاهرة – الإسكندرية»، و«القاهرة – السويس»، و«شبرا – بنها» الجديد، والدائري الإقليمي، ويساهم في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد ووجه بحري مضيفا ان هذا الطريق سيكون جزءا من محور "القاهرة- كيب تاون".

وتوجه الوزير لورش كوم أبوراضي ببنى سويف المتخصصة فى إجراء العمرات المختلفة لكافة أنواع العربات الدرجة الأولى والثانية لمكيفة ، والعربات المميزة والمطورة؛ حيث كان في استقباله الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف ورئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية؛ حيث تابع الوزير أعمال التطوير الشامل للبنية التحتية بالورشة (أنظمة الحريق والمياه والصرف ...) والتي تنفذها النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى شركات وزارة النقل.

وشدد وزير النقل، على أن قطار تطوير الورش انطلق بقوة مشيرا إلى أنه بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للورش سيتم إمدادها بأفضل الأجهزة والمعدات الحديثة وقطع الغيار الاصلية مع وجود خبراء اجانب من الشركات المصنعة في بعض الورش  لنقل الخبرات للعمالة المصرية والإشراف على أعمال إعادة التأهيل والصيانة مثل ورشة التبين المتخصصة في إصلاح جرارات GE

وتابع وزير النقل،  تقدم أعمال التطوير الشامل لـ90 عربة إسبانى درجة أولى وثانية مكيفة، وكذلك أعمال عمرات بواجي العربات والعمرات الخفيفة والعمومية والتجديد الشامل للعربات المميزة وتفقد أقسام الورش المختلفة، ووجه الوزير بأن يتم المراجعة والتفتيش على عمليات التطوير والتحسين للعربات؛ بما يضمن عدم خروج أي عربة من الورش، قبل أن تتم المراجعة الكاملة لضمان جودة الإنتاج، ومراجعه مراحل التطوير خطوة بخطوة؛ لمتابعة أي ملاحظات أثناء العمل قبل خروج العربات من الورش. 






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