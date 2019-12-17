زوجة الشهيد "المنسي" تخالف رأي أسرته بقرار جديد بشأن "الاختيار"

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إيمان هاني

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شهيد

امير كرارة

المنسي

منار محمد

الإختيار

خالفت منار محمد، زوجة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي، أسرة الشهيد، بما صرحت به عن مسلسل "الاختيار" قائلة: "كل ما سيتم عرضه بمسلسل "الاختيار"، هي قصة حياة الشهيد، والحقيقة بعينها".

وأضافت زوجة الشهيد المنسي، بأن القائمين على المسلسل أهم شيء بالنسبة لهم هو المصداقية الشديدة، مشيرةً إلى أنها تواجدت أثناء تصوير بعض المشاهد من المسلسل وتم الاستعانة برأيها في كل شيء، بحسب ما نقلته بوابة "الشروق".

 وتابعت: "الفنان أمير كرارة فنان متميز جدًا وأهل لهذا الدور، لافتة إلى أنه دقيق جدًا في كل شيء وحريص على أن يعرض المسلسل الحقيقة فقط.

وأردفت: "لما تشوفوا أمير كرارة بلبس القوات المسلحة يشبه الشهيد بالضبط، ربنا يوفقهم ويخرج العمل بصورة حلوة تعرف الناس قصة حياة الشهيد".

وكانت أسرة الشهيد قد صرحت سابقا برفضها لعمل مسلسل "الاختيار" مبررة ذلك بأن فريق عمل المسلسل لم يرجع لأسرة الشهيد وأخذ رأيهم في العمل وموافقتهم".

وكان الشهيد العقيد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، استشهد و10 جنود آخرين في 7 يوليو 2017 جراء الهجوم الإرهابي الذي وقع على الكتيبة في مدينة رفح، وأظهر الشهيد أثناء الهجوم شجاعة بالغة، وفقا لما ذكره زملائه، وعرف عنه التزامه وانضباطه العسكري، فضلا عن قوته البدنية ومهارته الفائقة في الفنون العسكرية.

ولد أحمد صابر منسي في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية عام 1978، وتخرج ضمن طلبة الدفعة 92 من الكلية الحربية، ثم التحق بالعمل في صفوف القوات المسلحة، وحصل على فرقة "مقاومة الإرهاب"، وتولى قيادة الكتيبة 103 صاعقة في أكتوبر 2016.

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