  • الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:31 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المنسي

زوجة الشهيد "المنسي" تخالف رأي أسرته بقرار جديد بشأن "الاختيار"

ارشيف

"السيسي" يختتم منتدى شباب العالم بماراثون السلام

نائب وزير خارجية الكويت خالد الجار الله

"الجار الله" يرد على فيديو الإسرائيلي من أمام أبراج الكويت

حلمي بكر وأصالة

«الشناوي» يكشف سبب تهديد "بكر" لأصالة بـ"الشبشب الزنوبة"

مليون موظف يضربون في الهند احتجاجاً على الخصخصة

تظاهرات تضرب 36 جامعة في هذه الدولة.. لهذا السبب

الرئيس الامريكي

ارتفاع شعبية "ترامب" مع إجراءات عزله

هالة زايد

"مش هنظلم حد".. خبر سار من الصحة إلى الأطباء

ارشيف

قناة مفتوحة لإذاعة الهلال السعودى وفلامينجو

البابا تواضروس

"تعاونا مع مرسى".. أسرار تنشر لأول مرة يحكيها البابا تواضروس

الدكتور عبد المنعم سعيد

الوصايا العشر للمحافظين للاستمرار في مناصبهم

بالفيديو..

"حركات غير لائقة".. سعودية تشعل غضب السوشيال ميديا من الجيم

الصفحة الأخيرة

فوز العتيبي
فوز العتيبي
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

تامر أمين يصف فتيات السوشيال ميديا بـ3 ألفاظ خارجة

#

شقيق هيثم أحمد زكي يثير غضب رواد السوشيال ميديا

#

"صورة" لشيرين سيف النصر تشعل السوشيال ميديا

#

تركي آل الشيخ يثير غضب السوشيال ميديا

أخبار السعودية

سعودية

الجيم

فوز العتيبي

أثارت الناشطة السعودية، فوز العتيبي، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشر فيديو لها عبر "إنستجرام" وهي في الجيم مع مدربها، وصفه البعض بـ"غير لائق".

ونشرت السعودية، فوز العتيبي، المثيرة للجدل، مقطع فيديو لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وهي تؤدي بعض الحركات الرياضية مع مدربها الخاص، والتي تعتبر غير لائقة بالنسبة للمجتمع السعودي المحافظ.

 أثار الفيديو المتداول غضب المملكة، وعلق البعض قائلا: " وين ذا الجيم المخلوط" وقال البعض: "رايحة الجم تستشور شعرها ليش!".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» رد حاسم من الخارجية الأمريكية عن عقوبات كوريا الشمالية
» "حركات غير لائقة".. سعودية تشعل غضب السوشيال ميديا من الجيم
» "جريشة" يدير لقاء الشباب السعودى والشرطة العراقى
» صابر الرباعي يوجه رسالة للشعب اللبناني..هذا ما قاله
» "مش هنظلم حد".. خبر سار من الصحة إلى الأطباء
» استقرار الحالة الصحية لـ "فريدة الحناوى"
» ياسمين صبري تظهر بـ"الروب" وتشعل مواقع التواصل
» تفسير رؤيا الحذاء في المنام
» الموت يفجع فنانة شهيرة
» "مراتي مش بتحب اللبن".. دعوى غريبة أمام محكمة الأسرة
» تركيا تعتقل 181 شخصا بتهمة الارتباط بـ"جولن"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:41 م

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة