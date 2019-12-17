"تعاونا مع مرسى".. أسرار تنشر لأول مرة يحكيها البابا تواضروس

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عبد الفتاح السيسي

الإسكندرية

محمد مرسي

البابا تواضروس


 روي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تفاصيل من حياته الشخصية تنشر لأول مرة علي الهواء، قائلا: "تعلمت في كنيستي أن يكون لدى ضمير، وأن أخدم بصورة إيجابية، وهو تكليف إلهى، والله يسندني وأعمل على هذا الأساس وماض في طريقي، ونظرتي للجميع أنهم أبنائي وأحيانا "بيصعبوا على"، لأنهم لا يعرفون الحقيقة.

وأضاف البابا تواضروس في تصريحات صحفية،عن علاقته بالدولة المصرية في السنوات السبع الماضية، قائلا: عاصرت ثلاث رؤساء الدكتور محمد مرسي، والمستشار عدلي منصور، والمشير عبد الفتاح السيسي، الكنيسة دائما مؤسسة لها ضمير، ولها صوت وتتعاون مع الجميع، ولكنها لا تسمح بالاعتداء على الوجود الكنسي، ومع مرسي كان هناك إحساس عام بأن "البلد بتتسرق"، ومع الرئيس عدلي منصور شعرت أنه عصر التوازن واستعادة مصر، وفي عصر السيسي بدأت مصر تنطلق في نهضة غير مسبوقة".

وتحدث البابا عن خدمة الشباب قائلا: "بحر واسع ولدينا شباب كثر، ولكن القادة المنوط بهم خدمة الشباب أقل عدديا، ونعمل على إعداد قادة جدد وأسقفية الشباب تقوم بدور كبير في هذا الإطار، وهناك اجتماعات شباب كبيرة في كل كنيسة، ومقدرش أقول إننا في حالة امتياز، بل في تطوير مستمر".

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