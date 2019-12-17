» ياسمين صبري تظهر بـ"الروب" وتشعل مواقع التواصل

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام" بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها، ولكن ما أثار ضجة واسعة هو ظهورها بـ"الروب" .

نشرت ياسمين الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت فيها مرتدية "روب"، وهي تصفف شعرها أمام المرآة، ما عرضها لبعض الانتقادات .

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الصور،وجاءت معظم التعليقات مشيدة بجمالها ورقتها، إلا أن البعض الآخر لم يعجبه ظهورها بهذا الشكل غير المبرر.

وجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، كان مسلسل "حكايتي" الذي يعتبر البطولة المطلقة الأولي لها في الدراما .