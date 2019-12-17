» "مراتي مش بتحب اللبن".. دعوى غريبة أمام محكمة الأسرة

17 ديسمبر 2019 - 12:33 م

"مراتي مش بتحب اللبن".. دعوى قضائية غريبة نظرتها محكمة الأسرة في مصر الجديدة، والدعوي تقدم بها الزوج "هاني" 31 سنة، يطالب بفسخ عقد زواجه من شيماء 30 سنة، والتي تزوجها منذ 6 أشهر.

وأضاف هاني في المحكمة: "اكتشفت بعض العيوب في زوجتي التي جعلتني لا أستطيع العيش معها، بالرغم من محاولاتي لإصلاح عيوبها، فهي لا تعرف الكثير عن صفاتي بسبب قصر فترة الخطوبة بيننا".

وعن واقعة "اللبن" يقول: "في يوم طلبت منها نسكافيه باللبن ووجدتها تعده بالماء دون اللبن متحججة بأنه لا يوجد، لأنها بتقرف من رائحته واكتشفت أنها تقوم بتوزيعه علي حارس العقار وزوجته أو ترميه، والأغرب أنني اكتشفت بالصدفة أنها تقوم بوضع ماء بدلا من اللبن في علب اللبن، وعندما عاتبتها قالت أن زوجة حارس العقار هي التي غيرت اللبن بالعلبة وعندما سألت زوجة حارس العقار أثبتت كذب زوجتي، فضربتها ومن وقتها وهي تعيش في منزل أسرتها".

وينهي كلمته قائلا لم يكن أمامي بد من اللجوء إلي محكمة الأسرة بمصر الجديدة لرفع دعوي فسخ عقد زواجي منها، برقم 688 لسنة 2019 ولم يتم الحكم فيها حتي الآن.