بالدلائل براءة الإمارات من "التبغ المغشوش" بالسعودية

17 ديسمبر 2019 - 12:10 م

برأ تحقيق مذاع على إحدى الفضائيات السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة من التهم الموجهة إليها في قضية "التبغ المغشوش"، الذي انتشر بالآونة الأخيرة بالمملكة.

سهيل أبانمي محافظ هيئة الزكاة والدخل، أكد خلال حديثه لبرنامج "مع الصورة"، المذاع على فضائية "روتانا خليجية"، أن مصانع التبغ لم تتغير، ولا علاقة للدخان الجديد بمصانع جبل علي في دبي، مشددا استحالة دخول التبغ "المزور" إلى المملكة، والسبب هو "الختم الضريبي".

من ناحيته، أشار محافظ هيئة الجمارك، أحمد الحقباني، إن 3 دول تتصدر قائمة مصدري التبغ الموجود في أسواق السعودية، وهي ألمانيا وتركيا وسويسرا، وأن ماركات التبغ الشهيرة والرئيسية في البلاد لا تصنع في الإمارات.

وتابع الحقباني أن "الكود الموجود على علب السجائر، ويبدأ بالرقم 629، لا يعني أن الدخان مصنع في منطقة جبل علي الحرة، كما أشاع ذلك بعض المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن الكود إجراء تنظيمي يتعلق بالتسويق وإجراءات التراخيص ولا يرتبط ببلد المنشأ".

وكانت حكومة دبي أصدرت أمس الاثنين، توضيحات ردا على الحملة التي استهدفت المنتجات الإماراتية والمصدرة من منطقة جبل علي، وخاصة الموجهة إلى السعودية، ملمحة إلى أن مصدر الحملة دول معادية لأبوظبي والرياض.

وأحدثت سجائر التبغ الجديدة المنتشرة حاليا في أسواق السعودية، حالة من الجدل الواسع بين المواطنين والمقيمين في المملكة، فيما علقت الحكومة السعودية عليها.



