» غرق منزل كويتية شهيرة بسبب الأمطار

نشرت الشاعرة الكويتية، نهى نبيل، مقطع فيديو عبر حسابها على "تويتر"، ترصد فيه لحظات غرق منزلها نتيجة الأمطار التي ضربت البلاد .

ورصدت الكويتية نهي نبيل، في الفيديو، مشهد دخول المياه من الشارع بشكل غزير إلى منزلها، حيث بدت سلالم منزلها مثل الشلالات.

كما ظهر بالفيديو أحد أبنائها وهو يؤدي رقصة وسط المياه، معلقة:"أنه "يشبه أمه"، وذلك لقيامه بالرقص رغم غرق المنزل.

وكان منزل نهى نبيل قد تعرض سابقًا للغرق نتيجة الأمطار التي ضربت البلاد، وأحدثت سيول أغرقت عدة شوارع ومنازل.