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«زايد» تترأس غرفة عمليات التأمين الصحي الجديد ببورسعيد

الحياة السياسية

هالة زايد
هالة زايد
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علي محمود

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وزارة الصحة

محافظة بورسعيد

هالة زايد

التأمين الصحي الجديد

توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، إلى محافظة بورسعيد؛ لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة؛ بعد عودتها مساء أمس من زيارة تفقدية لعدد من المستشفيات، ووحدات طب الأسرة بمحافظة الأقصر؛ لمتابعة الاستعدادات لتطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة، ستترأس اليوم غرفة العمليات بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد، والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا؛ إضافة إلى الوقوف على معدلات تسجيل الأسر في الوحدات داخل المنظومة، ومتابعة معدل العمليات الجراحية.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة من المقرر أن تتفقد عدداً من المستشفيات، ووحدات طب الأسرة التي يتم بها فتح ملفات الأسر، لمتابعة عملية التسجيل في الوحدات داخل المنظومة، وكذلك متابعة سير العمل ميدانيا للمستشفيات، ومتابعة معدلات إجراء العمليات الجراحية في التخصصات المختلفة، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وتذليل أي عقبات قد تواجههم.


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