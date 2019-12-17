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العراق يسدد 20 مليار دولار من ديونه

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وكالات- الدويني فولي

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كشف هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية النيابية العراقي، اليوم الثلاثاء، عن أن العراق سدد أكثر من 20 مليار دولار من ديونه الخارجية خلال الفترة الماضية، من أصل أكثر من 50 مليار دولار تم اقتراضها من دول خارجية ومؤسسات دولية.

وقال الجبوري، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية: "الديون على العراق كانت أكثر من 50 مليار دولار،  تم تسديد أكثر من 20 مليار دولار خلال الفترة الماضية".

وأوضح رئيس اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، أن بلاده لا تزال مديونة بـ27 مليار دولار لدول أجنبية، بالإضافة إلى 41 مليار دولار للسعودية "غير معترف بها" على حد وصفه، نظرا لأنها مُنحت للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

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