» العراق يسدد 20 مليار دولار من ديونه

17 ديسمبر 2019 - 11:24 ص

كشف هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية النيابية العراقي، اليوم الثلاثاء، عن أن العراق سدد أكثر من 20 مليار دولار من ديونه الخارجية خلال الفترة الماضية، من أصل أكثر من 50 مليار دولار تم اقتراضها من دول خارجية ومؤسسات دولية.





وقال الجبوري، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية: "الديون على العراق كانت أكثر من 50 مليار دولار، تم تسديد أكثر من 20 مليار دولار خلال الفترة الماضية".



