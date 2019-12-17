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الخزانة: 25 منفذا و4 ماكينات «ATM » إضافية لتسهيل الحصول على «المعاشات»

مال وأعمال

25 منفذ و4 ماكينات «ATM » لـ «المعاشات»
25 منفذ و4 ماكينات «ATM » لـ «المعاشات»
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أمينة عبد العال

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سك العملة

الخزانة

الصراف الآلي

أكد اللواء حسام خضر، رئيس مصلحتي «الخزانة» و«سك العملة»، أن مصلحة «الخزانة» تحرص على توفير كل أوجه الرعاية، والإمكانات اللازمة لتيسير سبل حصول الآلاف من المواطنين على معاشاتهم الشهرية عبر المنافذ وماكينات الصراف الآلى «ATM »، بحيث لا تتجاوز عملية صرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات 15 دقيقة مع تقديم التيسيرات لكبار السن؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ وذلك تقديرًا لما قدموه من عطاء وطني خلال مسيرتهم الوظيفية.

أضاف أنه يتم دراسة كل مقترحات أصحاب المعاشات المترددين على مصلحة «الخزانة» شهريًا، ووضعها حيز التنفيذ؛ بما يُسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، والتيسير عليهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، لافتًا إلى أن هيئة التأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن رفعت حصة السيولة النقدية المقررة لمنافذ مصلحة «الخزانة» لصرف المعاشات خلال العام المالي الحالي من 12 إلى 16 مليون جنيه؛ نظرًا للإقبال المتزايد من المواطنين الراغبين فى صرف معاشاتهم الشهرية من المصلحة؛ لقربها من محطة مترو أنفاق سعد زغلول، ولما توفره من خدمات تُسهم فى سرعة صرف مستحقاتهم.

أشار إلى أنه تم تخصيص 25 منفذًا لصرف المعاشات المستحقة للمواطنين الذين يترددون طوال الشهر خاصة العشرة الأيام الأولى، على مصلحة «الخزانة»، موضحًا أنه تم توفير 4 ماكينات صراف آلي «ATM » إضافة إلى الماكينتين المتواجدتين بصالة الصرف الرئيسية، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من أصحاب المعاشات؛ بما يمنع أى تزاحم أو تكدس؛ خاصة فى ظل خطة الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي، وفقًا لرؤية «مصر 2030».

أوضح عادل حسني، وماجد سامي، ومحمد عبد الباسط، وعنايات محمد، وفرغلي محمد، بالمعاش، أنهم يحرصون على التردد شهريًا لمنافذ مصلحة «الخزانة» لتقاضي معاشاتهم؛ لقربها من محطة مترو أنفاق سعد زغلول، ولما توفره من خدمات تُسهم فى سرعة صرف مستحقاتهم، خاصة فى ظل زيادة عدد منافذ الصرف، وماكينات الصراف الآلى «ATM ».

أعربوا عن تقديرهم للجهود التى تبذلها وزارة المالية لتيسير حصولهم على معاشاتهم الشهرية من مصلحة «الخزانة»، سواءً من خلال منافذ الصرف أو ماكينات الصراف الآلى «ATM »، حيث توفر لهم مكانًا ملائمًا للانتظار، ومقاعد للمترددين، مشيرين إلى أن أداء العاملين بمصلحة «الخزانة» تطور كثيرًا وأصبحوا قادرين على إنهاء مصالح المواطنين بصورة أسرع مما كانت عليه من قبل، حيث لا تتجاوز عملية صرف المستحقات ربع ساعة.

واقترحوا إنشاء مصعد كهربائي في مدخل مصلحة «الخزانة» لذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، من المواطنين المترددين لصرف معاشاتهم الشهرية؛ استكمالاً للخدمات الجيدة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات.


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