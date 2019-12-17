» نصف السعوديين يتسوقون إلكترونيًا

17 ديسمبر 2019 - 10:39 ص

كشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودي، عن إحصائية تقول إن نصف سكان السعودية أي ما يعادل 14 مليون شخص في المملكة العربية السعودية يتسوقون إلكترونيا عبر الإنترنت.

قال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار في حفل تدشين أعمال مجلس التجار في الرياض، إن حجم التجارة الإلكترونية العالمية قد بلغ 30 تريليون على مستوى العالم، كما لفت إلى وجود 38 متجرًا إلكترونيًا في السعودية في عام 2019، بحسب الصحيفة "الاقتصادية".

وأضاف: "أن عدد السجلات التجارية الصادرة في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية بلغ 86 ألف سجل، منها 5111 ألف سجل تم إصدارها منذ بداية الربع الأول من العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث، مشكلة نسبة 7 في المئة من إجمالي عدد السجلات في القطاع".

وأشار وزير التجارة إلى أن عدد الشركات الحاصلة على تراخيص مزاولة المهنة في قطاع الخدمات البريدية في ارتفاع ملحوظ، حيث بلغت حتى الآن 22 شركة، في حين كان عددها سابقا نحو عشر شركات.