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دبي.. استدرجها إلى غرفة الفحص.. نهاية صادمة

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متابعات - أمينة عبد العال

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دبي

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محكمة الجنايات

أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكما بحبس فني بصريات آسيوي ثلاثة أشهر وفصله من عمله، بعد إدانته بتهمة التحرش بإحدى الزبائن.

وتعود بداية الأحداث إلى قيام المتهم بسؤال المرأة بالدخول إلى غرفة الفحص لإتمام العملية أثناء جلوسها على جهاز الفحص، وسألها عن أمور شخصية منها مقر سكنها وما إذا كان لديها صديق أو زوج ثم دعاها إلى العشاء ثم عرض عليها الزواج، فكانت جميع إجابتها بالرفض.

وأكملت المرأة حديثها قائلة إنها كانت تجلس في غرفة الفحص ثم طلب منها رقم هاتفها فظنت أنه بهدف إدراجه في الأوراق المطلوبة للكشف لكنها فوجئت به يرن من هاتفه، وأثناء خروجها من الغرفة سبقها إلى باب الغرفة وأمسكها وحاول تقبيلها.

وقامت المرأة بتحرير محضر ضد المتهم لدي شرطة دبي التي أحالته للنيابة ومنها إلي محكمة الجنايات.


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