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حكومة جديدة في الكويت برئاسة الشيخ صباح الصباح

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وكالات- الدويني فولي

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الكويت

حكومة جديدة

كونا

صباح الصباح

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم الثلاثاء، بصدور مرسوم تعيين أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
وذكرت صحيفة الراي الكويتية أن الحكومة الجديدة يرأسها صباح الخالد أدت اليمين الدستورية اليوم أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وتضم الحكومة الجديدة ثلاثة عناصر نسائية هن الوزيرات رنا الفارس، وغدير أسيري، ومريم العقيل.
ويأتي تعيين الحكومة الكويتية الجديدة، بعد شهر من استقالة حكومة جابر المبارك في 14 نوفمبر الجاري عقب طلبي استجواب نيابيين قدما ضد وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان، جنان بوشهري، ووزير المالية، نايف الحجرف، تخص اتهامات بإهدار المال العام.


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