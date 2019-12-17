"اسمعوا كلامي بعد كده" أديب يزف خبرا سارا للمواطنين

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الدولار

عمرو أديب

ام بى سى مصر

صفق الإعلامي عمرو أديب، بعد أن كسر سعر الدولار حاجز الـ 16 جنيها، معقبا:"أنا قولتلكم قبل كدا الدولار هكسر حاجز الـ 16، ابقوا اسموا كلامي بعد كدا ، ولما أقول حاجة تثقوا فيا وتصدقوني".

وأضاف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن سعر الدولار انخفض بنحو 7 ساغ مرة واحدة، منوها بأنه لا أحد يعلم إن كان سيستمر سعر الدولار في الانخفاض، أم سيرتفع مرة أخرى ".

وتابع: "اللي حصل في سعر الدولار حاجة جديدة لانج، خلاص قربنا نوصل لبر الأمان ،منوها بأن السبب الرئيسي لانخفاض سعر الدولار هو التدفقات المالية من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين، حيث إن سعر الفائدة في مصر يعتبر جاذبا للمستثمرين.

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