حواس: صوفي وراء كسر أنف أبو الهول وليس نابليون

17 ديسمبر 2019 - 10:06 ص



فجر الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري الكبير، مفاجأة من العيار الثقيل عن كسر أنف أبو الهول، قائلا: "نابليون ليس له يد في تدمير أنف أبو الهول وقت الغزو، هناك مغالطة تاريخية كبيرة؛ لأن الرجل جاء ودخل للهرم زائرا فقط".



وأضاف "حواس"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، قائلا: "لكني أعتقد أن المسئول عن تدمير أنف أبو الهول هو شخص صوفي يدعي "صائم الدهر".



وتابع: "هذا الشخص رأى الناس تنظر كثيرًا لوجه أبو الهول بنوع من التقديس فلم يعجبه الأمر فأحضر آلة وكسر أنفه وقيل وقتها إن هناك لعنة حدثت والزراعة اتبهدلت وهذه هي القصة الأقرب للحقيقة، مستكملا: "الحملة الفرنسية كان لها دور كبير في كشف آثار مصر، ولولاها لما أصبحنا علماء آثار.

