  • الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:42 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي أحمد موسي

أحمد موسى: نفخنا أهل الشر

محكمة

بتهمة الخيانة العظمى.. حكم بالإعدام لـ"برويز مشرف"

عمرو أديب

"اسمعوا كلامي بعد كده" أديب يزف خبرا سارا للمواطنين

الرئيس السيسي وقرينته وضحية التنمر

تصريحات مؤثرة لضحية التنمر عن الرئيس السيسي

أبو الهول

حواس: صوفي وراء كسر أنف أبو الهول وليس نابليون

حكومة السودان

غلق لمكاتب ميليشيات حزب الله وحماس في السودان

الإفتاء

اسم فتاة يثير الجدل.. والإفتاء تحسم الأمر

حرق الخيام

قنابل وحرق للخيام.. هجوم عناصر حزب الله على المتظاهرين

قريبتي الأسد

الصور الأولى لقاتل قريبتي الأسد

مطربة أمريكية

مطربة أمريكية تعلن إسلامها وترتدي الحجاب

حواس: صوفي وراء كسر أنف أبو الهول وليس نابليون

آخر الأخبار

أبو الهول
أبو الهول
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

#

هجوم شرس على ميريام فارس بسبب نعي "أبو عوف"

لميس الحديدي

زاهي حواس

ابو الهول


فجر الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري الكبير، مفاجأة من العيار الثقيل عن كسر أنف أبو الهول، قائلا: "نابليون ليس له يد في تدمير أنف أبو الهول وقت الغزو، هناك مغالطة تاريخية كبيرة؛ لأن الرجل جاء ودخل للهرم زائرا فقط".

 وأضاف "حواس"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، قائلا: "لكني أعتقد أن المسئول عن تدمير أنف أبو الهول هو شخص صوفي يدعي "صائم الدهر".

 وتابع: "هذا الشخص رأى الناس تنظر كثيرًا لوجه أبو الهول بنوع من التقديس فلم يعجبه الأمر فأحضر آلة وكسر أنفه وقيل وقتها إن هناك لعنة حدثت والزراعة اتبهدلت وهذه هي القصة الأقرب للحقيقة، مستكملا: "الحملة الفرنسية كان لها دور كبير في كشف آثار مصر، ولولاها لما أصبحنا علماء آثار.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» المالية: مليار و633 مليون جنيه إجمالي الرسوم والغرامات المستحقة
» حكومة جديدة في الكويت برئاسة الشيخ صباح الصباح
» دبي.. استدرجها إلى غرفة الفحص.. نهاية صادمة
» أول قرار لـ "كارتيرون" بعد الهزيمة من الطلائع
» الملك سلمان يتلقى اتصالا من" أورسولا فون"
» شاهد.. ويك إند للوليد بن طلال مع الأميرات الخمس
» بيراميدز الجريح يواجه الجونة بالدفاع الجوى
» "جوزها قمر" تثير سخرية فنانة شهيرة.. هكذا ردت
» شاب يضبط فنانة شهيرة أثناء ارتدائها النقاب بالكعبة.. وهكذا ردت
» ماذا تفعل إلهام شاهين عند قبر هيثم أحمد زكي؟
» عمته فنانة شهيرة .. من هو مخرج "الضاهر" الذي توفي أمس؟

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة