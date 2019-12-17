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شاهد.. ويك إند للوليد بن طلال مع الأميرات الخمس

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الأمير الوليد بن طلال
الأمير الوليد بن طلال
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علا خطاب

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تويتر

الوليد بن طلال

ويك اند

الاميرات الخمسة

نشر الأمير الوليد بن طلال، رجل الأعمال السعودي الشهير، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وهو يقضي إجازة نهاية الأسبوع مع حفيداته الخمس، الذي وصفهم بـ"الأميرات".

وظهر الأمير في الفيديو برفقة حفيداته الخمس وفريق كبير من المساعدين والمرافقين، وسط مخيم مجهز أقيم وسط الصحراء.

وعلق الوليد بن طلال على الفيديو، قائًلا: "ويك إند مع الأميرات الخمسة سارا، جنى، مايا، دلال، نورا والزميلات والزملاء بالبر".

وخلال فترة إقامته استقبل الوليد برفقة حفيداته الأميرات الخمس، نساء سعوديات واستمع إلى مطالبهن ومنحهن بعض المساعدات من منازل وسيارات.

ولاقي الفيديو تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات كالآتي: "وانا ابي اطلع عيالي للبر حقنا مالقيت حق البنزين.. الله يسعدكم ولايفرق بينكم يارب"،" من الله العوض الجميل".


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