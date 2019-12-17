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برلمانى: منتدى شباب العالم منح الشباب خبرة وثقة لتولى مواقع قيادية

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النائب علاء سلام
النائب علاء سلام
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متابعات - سارة أشرف

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شرم الشيخ

الرئيس السيسي

منتدى شباب العالم

أكد النائب علاء سلام، عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة البيئة والطاقة ، أن منتدى شباب العالم تحت رعاية الرئيس السيسى وبحضور 7 آلاف شاب من مختلف دول العالم فى شرم الشيخ، هو صناعة للقوى الناعمة المؤثرة فى العالم وهم الشباب وذلك بتمكينهم من الحوار الجاد المباشر مع صناع القرار والقادة. 

أوضح سلام ، أن المنتدى هذا العام سيحقق الكثير من النجاحات من بينها اعطاء رسالة للعالم أن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار والتعايش السلمى، وأن الشباب قادر على التحدى والمثابرة ، واستعادة الثقية بينهم وبين المؤسسات إضافة إلى الفوائد الاقتصادية المتعددة فى المشروعات الشبابية، مواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه المجتمع الدولى أهمها الإرهاب، وكيفية الاستعداد للثورة الصناعية. 

أكد سلام أن اختلاط الشباب المصرى بشباب العالم فى المنتدى بالمناقشة والحوار يكسبهم خبرات كبيرة ويعزز الحوار بين الثقافات المختلفة ويصنع جيلا من الشباب قادرا على الإبداع والابتكار وطرح الرؤى والأفكار والثقة بنفسه وصناعة القرار ومواجهة المشكلات والتحديات وتولى مواقع قيادية .

تابع سلام ، أن منتدى الشباب فى نسخته الثالثة لم يقتصر فقط على التحاول مع الشباب ولكن اعتمد على المكاشفة والمصارحة لوضع رؤى كاملة بعد نقاشات الشباب لتكون قبلة لصناع القرار العالمى .


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