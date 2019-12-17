غلق لمكاتب ميليشيات حزب الله وحماس في السودان

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متابعات - أمينة عبد العال

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أكدت صحف أمريكية أن السودان يعتزم إغلاق مكاتب ميليشيات حزب الله وحماس كجزء من جهوده لإعادة بناء علاقات مع الولايات المتحدة وإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضافت صحيفة" ذاهيل" الأمريكية أنه من المتوقع أن تعلن حكومة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في وقت قريب عن الإجراءات ضد المجموعتين المدرجتين كمنطمات إرهابية حسب تصنيف الولايات المتحدة، وفقا لمصادر مقربة من الحكومة.

يأتي هذا بالتزامن مع خطوات الحكومة المدنية والعسكرية المؤقتة في السودان علي تطوير الديمقراطية بها، ويعتبر التخلي عن دعم المنظمات الإرهابية واتخاذ إجراءات لتعطيل أعمالها أحد الخطوات الهامة التي تعمل عليها حكومة السودان، لتعمل علي إزاحة نفسها من القائمة التي أصدرتها الولايات المتحدة والتي تشمل إيران وسوريا،مما يعزله عن الاقتصاد الدولي، ، حسبما نشرت" العربية".

 


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