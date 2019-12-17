» حارس طلائع الجيش: مستوى الزمالك كان مفاجأة لنا

أكد محمد بسام، حارس مرمى فريق طلائع الجيش، إنه سعيد بالفوز الثمين الذى حققه فريقه أمام الزمالك بالمباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين بالدوري.
وأوضح محمد بسام فى اتصال هاتفي، ببرنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت و المذاع على قناة «صدي البلد» إن طلائع الجيش كان يرغب فى تحقيق نتيجة إيجابية بلقاء اليوم، حتى يحسن من وضعه بجدول ترتيب الدوري.
وأضاف: "الطلائع كان يعاني من الضغوط لوجوده فى ترتيب متأخر بالمسابقة، مستوى الزمالك كان مفاجأة لنا، هدفنا المبكر كان له دور مهم فى الفوز، وتمكنا من استغلال حالة لاعبى الزمالك، إنه فوز مستحق للغاية".